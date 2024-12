Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann in Wohnung tot aufgefunden - Kirchheim/Teck

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch (11.12.2024) in seiner Wohnung in der Kolbstraße in Kirchheim von Polizeibeamten tot aufgefunden worden. Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Kriminalpolizeidirektion Esslingen in dem Fall wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Am Mittwochvormittag waren die Einsatzkräfte verständigt worden, nachdem Angehörige vergeblich versucht hatten, den 62-Jährigen zu erreichen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist der 62-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben. Zur Klärung des Falles wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen die 42-köpfige Ermittlungsgruppe "Disko" eingerichtet.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf dauern derweil an. Aufgrund dessen können derzeit über den Inhalt dieser Pressemitteilung hinaus keine Auskünfte erteilt werden.

