Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch, Diebstahl, Unfallflucht und Körperverletzung gesucht

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein weiteres Haus im Aglasterhausener Akazienweg ein. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentüre der Doppelhaushälfte auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen rund um den Akazienweg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Buchen: Silbernes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Mittwochabend bei Buchen den Fahrer eines silbernen Fahrzeugs. Gegen 17.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Gemeindeverbindungsweg von Buchen kommend in Richtung Götzingen unterwegs. Hier kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen. Der zweite dieser Pkws soll zu mittig gefahren sein, weshalb sich die Außenspiegel der Autos berührten. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Schaden am Pkw des 39-Jährigen wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Sein Unfallgegner setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten silbernen Fahrzeug machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Seckach: Pedelec gestohlen - Wer hat was gesehen? Am vergangenen Wochenende entwendete eine bisher unbekannte Person ein hochwertiges Pedelec am Bahnhof in Seckach. Der 39-jährige Besitzer des Zweirads der Marke "Giant" hatte dieses am Samstag, gegen 12.15 Uhr, an einem Geländer, mit einem Fahrradschloss gesichert, abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 12 Uhr, zu seinem Pedelec zurückkehrte, war dieses verschwunden. Wer kann Angaben zum Verbleib des Zweirads machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Mosbach: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht Nachdem eine Frau am Donnerstagnachmittag in Mosbach einen Fußgänger angefahren haben soll, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16.20 Uhr soll es zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Eisenbahnstraße zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem 60-Jährigen Fußgänger und der 69-Jährigen Autofahrerin gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll die Frau den Mann angefahren haben und anschließend davongefahren sein. Da die Angaben der beiden Parteien stark voneinander abweichen, sucht die Polizei nun Zeugen um den Sachverhalt zu klären. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell