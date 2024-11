Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Trickdiebin unterwegs, Familie auf Diebeszug

Hardthausen-Kochersteinsfeld: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 18.20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Kochersteinsfeld. Nach einem erfolglosen Versuch, die Haustür des Gebäudes in der Straße "Am Riegelberg" aufzuhebeln, gelang es dem Täter, ein Terrassenfenster zu öffnen und darüber die Terrassentür zu entriegeln. Die Bewohner bemerkten bei ihrer Rückkehr das geöffnete Fenster und durchsuchte Zimmer im Obergeschoss. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen. Jagsthausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Täter drang am Mittwoch durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Jagsthausen ein. Im Inneren des Gebäudes in der Straße "Am Vicus" wurden in der Zeit zwischen 5 Uhr und 19 Uhr sämtliche Räume durchsucht. Dabei entwendete der Täter Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro sowie mehrere Uhren aus dem Schlafzimmer. Ein Zeuge beobachtete gegen 17.15 Uhr zwei verdächtige Personen in der Nähe des Hauses. Eine Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Ilsfeld - Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Metzgerei in Ilsfeld eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Seniorin wird Opfer von Trickdieben Eine Seniorin aus Heilbronn-Sontheim wurde am Dienstag Opfer eines Trickdiebstahls. Eine unbekannte junge Frau verschaffte sich gegen 13.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Geschädigten in der Güldensteinstraße, indem sie ihre Hilfe beim Tragen von Einkäufen anbot. Unter dem Vorwand eines Gesprächs lenkte sie die Seniorin ab und entwendete Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro, darunter mehrere Ringe und eine Silberkette. Die Täterin wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 160 cm groß, mit dunklen Augen und möglicherweise dunklen Haaren beschrieben. Sie trug eine rosa Wollmütze und eine beige Jacke und soll während des Vorfalls einen Satz in osteuropäischer Sprache gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tatverdächtige oder verdächtige Personen in der Umgebung der Güldensteinstraße gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Drei Männer nach Diebstählen aus Autos gefasst

Am Mittwochabend durchsuchten drei Männer in der Paulinenstraße mehrere unverschlossen Fahrzeuge. Ein Anwohner meldete gegen 22 Uhr, dass drei Personen Gegenstände aus Fahrzeugen stehlen würden. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen festgestellt und kontrolliert werden. Ein 25-Jähriger wurde in der Paulinenstraße unterhalb der Eisenbahnbrücke angetroffen. Er war stark alkoholisiert und zeigte im Verlauf der Personenkontrolle ein zunehmend aggressives Verhalten. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille anzeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die beiden weiteren Tatverdächtigen im Alter von 24 und 25 Jahren, wurden ebenfalls kontrolliert. Bislang ist nicht bekannt, ob und was entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 mit dem Polizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Ladendiebstahl mit anschließender Auseinandersetzung Am Mittwoch kam es gegen 17.15 Uhr in einem Kaufhaus in der Hohenloher Straße in Neckarsulm zu einem Ladendiebstahl. Eine vierköpfige Familie - bestehend aus Vater, Mutter, Tochter und Sohn - entwendete Artikel im Gesamtwert von etwa 100 Euro, indem sie die Ware in Taschen und Rucksäcken versteckte. Die Tat fiel den Mitarbeitern des Kaufhauses auf, die die beiden 11 und 14 Jahre alten Kinder am Ausgang ansprachen. Beim Versuch, die Örtlichkeit zu verlassen, wurden die Kinder von den Mitarbeitern aufgehalten. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, als die Eltern hinzukamen. Schließlich konnten alle vier Tatverdächtigen in ein Büro gebracht werden, wo weiteres Diebesgut in den Taschen der Eltern gefunden wurde. Bei der Durchsuchung wurde bei dem Vater zudem ein Tierabwehrspray festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Die Mutter verweigerte einen Alkoholtest, zeigte jedoch wiederholt aggressives Verhalten.

