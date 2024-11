Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Räuberischer Diebstahl, Drogenfahrt, Einbrüche in Gartenhäuser & Unfallflucht

Tauberbischofsheim: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Mittwochnachmittag Waren aus einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße stahl und auf seiner Flucht eine Mitarbeiterin verletzte. Der als etwa Ende 30, Anfang 40 Jahre alt beschriebene Mann wurde gegen 15.30 Uhr von einer Angestellten dabei beobachtet, wie er zahlreiche Waren in seine Jacke steckte. Als er anstatt zur Kasse auf den Ausgang zuging, versuchte die Frau gemeinsam mit einer Kollegin den Dieb an der Flucht zu hindern und die Ausgangstüren zuzuhalten. Der Dieb versuchte gewaltsam die Tür zu öffnen und verletzte dabei eine der beiden Frauen leicht. Schließlich gelang ihm die Flucht in Richtung der Ringstraße. Der Mann soll groß gewesen sein, außerdem habe er helle Haut und blaue Augen und keine Gesichtsbehaarung. Er trug eine blaue Jeans, eine schwarze Wollmütze mit großem "Wellensteyn" Logo und eine schwarze Steppjacke derselben Marke. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer Ein 36-Jähriger wurde am Mittwochabend in Bad Mergentheim beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt. Der Peugeot des Mannes wurde gegen 20 Uhr in der Igersheimer Straße angehalten und kontrolliert, woraufhin der Fahrer zahlreiche Ausfallerscheinungen zeigte und seinen Cannabiskonsum direkt einräumte. Auch ein daraufhin durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige gemäß § 316 StGB wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Das Gesetz sieht dafür bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbrüchen in Gartenhäuser gesucht In der vergangenen Woche machten Einbrecher die Gartenanlage "Taufstein" in Bad Mergentheim unsicher und brachen in mehrere Gartenhäuser ein. Zwischen vergangenem Mittwoch, 13.11.2024, und Mittwoch, 20.11.2024, brachen der oder die Täter an mehreren Gartenhütten die Bügelschlösser auf und drangen ins Innere der Gebäude ein. Die Höhe des gestohlenen Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Unfall gebaut und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Mittwochmittag auf einem Wertheimer Supermarktparkplatz mit einem Opel zusammen, meldete den Unfall aber weder bei der Besitzerin, noch bei der Polizei. Der Corsa stand im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr auf der Parkfläche in der Bismarckstraße. In diesem Zeitraum muss eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug mit dem Heck des Opels kollidiert sein und dadurch den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

