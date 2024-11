Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht, Betrunken im Straßenverkehr unterwegs, Verkehrsrowdy gesucht

Heilbronn (ots)

Elztal-Auerbach: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Unbekannte versuchten zu Beginn der Woche in ein Einfamilienhaus in Auerbach einzubrechen. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, machten sich der oder die Täter an der Terrassentür des Gebäudes in der Nelkenstraße zu schaffen. Der Versuch misslang und der oder die Unbekannten flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum in und um die Nelkenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 92805 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Obrigheim-Asbach: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht Nachdem sich am Mittwochabend zwei Einbrecher unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Asbach verschafften, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür des Gebäudes in der Pfarrwaldstraße und gelangten so ins Innere. Hier machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Kurz vor 19 Uhr wurden die Einbrecher dann vermutlich durch den nach Hause kommenden Eigentümer gestört und flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach

Aglasterhausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen? Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aglasterhausen. Zwischen 8.30 Uhr und 22.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes im Akazienweg. Dort wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Mosbach: Mit über zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs Über 2,1 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Mittwochabend in Mosbach an. Der 40-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Mercedes in der Odenwaldstraße unterwegs und wurde auf Höhe einer Tankstelle einer Polizeikontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Fahrertüre nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Der aus diesem Grund durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Polizisten. Der Mann musste die Beamten im Anschluss in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

B27/Limbach: Durch gefährliches Überholen Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Limbach. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Skoda die Bundesstraße 27 von Heidersbach kommend in Richtung Rittersbach, als ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Dessen Fahrer soll sich gerade im Überholvorgang eines anderen Fahrzeugs befunden haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Skoda-Fahrer mit seinem Pkw nach rechts aus und geriet in den Straßengraben. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Laut Angaben von Zeugen, mussten mehrere Fahrzeugführer, welche ebenfalls in Richtung Rittersbach unterwegs waren, ihre Autos abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher und dessen Fahrverhalten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

