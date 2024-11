Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Lkw fährt Böschung hinab

Heilbronn (ots)

B27/Limbach: Lkw fährt Böschung hinab - Treibstoff läuft in Bach Am Mittwochnachmittag kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der B27 zwischen Rittersbach und Heidersbach nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in der Folge eine Böschung hinab. Der 64-jährige Fahrer fuhr laut eigenen Angaben gegen 13.45 Uhr von Heidersbach in Richtung Rittersbach als ihm ein überholender Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern habe er nach rechts in den Grünstreifen ausweichen müssen und im weiteren Verlauf die Böschung hinuntergefahren. Hier kippte das Fahrzeug schließlich und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Lkw wurde jedoch der Kraftstofftank aufgerissen was dazu führte, dass eine größere Menge Diesel in einen angrenzenden Bach lief. Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht die Umweltschäden möglichst gering zu halten. Der Lkw wird in den nächsten Stunden durch einen Abschleppdienst geborgen. Hierzu muss die B27 zwischen Heidersbach und Rittersbach vollständig gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Die Reinigungs - und Bergungsarbeiten werden vermutlich mehrere Stunden andauern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang oder den Überholvorgang beobachten konnten. Der überholende Pkw soll von heller Farbe gewesen sein. Näheres ist bislang nicht bekannt. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

