POL-S: Mit zwei gefälschten Führerscheinen unterwegs

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.11.2024) in der Heilbronner Straße einen 50 Jahre alten Mann kontrolliert, der sich offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis hinters Steuer gesetzt hat. Die Beamten hielten gegen 10.15 Uhr den Mann in seinem Volvo an. Zunächst zeigte der 50-Jährige einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vor. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten einen weiteren mutmaßlich gefälschten Führerschein. Der 50-Jährige musste eine Sicherheitsleistung bezahlen, bevor die Beamten ihn auf freien Fuß setzten.

