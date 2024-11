POL-S: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein VW Golf und ein Roller des Herstellers Piaggio sind am Montagabend (18.11.2024) an der Einmündung Heilbrunnennstraße/Nord-Süd-Straße zusammengestoßen. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer war gegen 21.30 Uhr in der Heilbrunnenstraße unterwegs und wollte nach links in die Nord-Süd-Straße abbiegen. Hierbei stieß er mit dem 27-jährigen Roller-Fahrer zusammen, der die Nord-Süd-Straße in ...

mehr