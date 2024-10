Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: Unbekannte entwenden 500 Liter Diesel aus Lkw-Tank - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte auf einem Autobahnparkplatz auf der A 6 rund 500 Liter Diesel aus dem Kraftstofftank eines Lastwagens.

Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer hatte seinen Sattelzug gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz Lußhardt an der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim abgestellt und sich in der Fahrerkabine zum Schlafen gelegt. Als er am nächsten Tag aufgestanden war, bemerkte er, dass das Schloss des Kraftstofftanks aufgebrochen war und daraus rund 500 Liter Diesel entwendet worden waren.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

