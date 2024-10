Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/BAB 6: Auffahrunfall beim Fahrstreifenwechsel

Reilingen/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der A 6 bei Reilingen wurde ein 30-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem VW auf der mittleren Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Als er in Höhe Reilingen auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah er den vor ihm fahrenden Lkw eines 62-Jährigen und fuhr diesem auf. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW des Mannes wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt.

