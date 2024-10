POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer missachtet Vorfahrt

Mannheim (ots) - Am Samstagabend fuhr ein 27-Jähriger mit einem Mercedes-Benz die Banater Straße entlang, als er gegen 20 Uhr an der Kreuzung zur Ilvesheimer Straße einem 50-jährigen VW-Fahrer ins Heck fuhr. Der 50-Jährige musste sein Auto an der Kreuzung verkehrsbedingt stoppen, was der 27-Jährige ersten Ermittlungen zur Folge zu spät erkannte. Trotz einer Bremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr ...

mehr