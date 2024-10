POL-MA: Malschenberg /Rhein-Neckar-Kreis/B3: Zusammenstoß von zwei PKW - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Samstag demolierte eine bislang unbekannte Täterschaft die Haltestelle Waldhof-Nord. Um kurz vor 22:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei Spritzschutzsegmente aus Sicherheitsglas an der Haltestelle in der Frankenthaler Straße eingeschlagen wurden. Der Schaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ...

mehr