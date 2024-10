POL-MA: Malschenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Zusammenstoß von zwei PKW - Pressemitteilung Nr. 1

Walldorf (ots) - Am Samstagvormittag, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die BAB 5 in Richtung Heidelberg. An der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch fuhr der 19-Jährige von der Autobahn ab. Hier verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle ...

mehr