Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vandalismus an Haltestelle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Samstag demolierte eine bislang unbekannte Täterschaft die Haltestelle Waldhof-Nord. Um kurz vor 22:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei Spritzschutzsegmente aus Sicherheitsglas an der Haltestelle in der Frankenthaler Straße eingeschlagen wurden. Der Schaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621-77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell