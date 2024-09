Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand gegen Polizeibeamte

Stadthagen (ots)

(Thi) Eine 28-Jährige aus Stadthagen sorgte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für einen umfänglichen Polizeieinsatz.

Nachdem sie in der Nacht mit dem Besitzer einer Lokalität an der Krummen Straße in Stadthagen in einen Streit geriet und einen Platzverweis erhielt, erschien sie anschließend an seiner Wohnanschrift an der Probsthäger Straße und randalierte dort.

Beim Eintreffen der Polizei versteckte sie sich zunächst im Garten, konnte dann aber anbetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund ihrer aggressiven, unkooperativen Art und einer starken Alkoholisierung wurde sie zur Dienststelle verbracht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab gegen 4:30 Uhr einen Wert von 1,41 Promille. In der Dienststelle wehrte sie sich immer wieder gegen die polizeilichen Maßnahmen, randalierte und versuchte zudem die Polizisten zu treten.

Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte wurde eingeleitet.

Gegen 6 Uhr wurde sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

