Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerpunktkontrollen von Motorradfahrern am 08.09.2024

Stadthagen (ots)

(Thi) Das Polizeikommissariat Stadthagen plant am 08.09.2024 im eigenen Zuständigkeitsbereich in Zusammenarbeit mit der "Spezialisierten Kontrollgruppe Krad" Schwerpunktkontrollen von Motorrädern.

Die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen zum Nachteil von Motorrädern sind nach wie vor das Nichtbeachten der Vorfahrtsregeln und Fehler beim Abbiegen. Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern ereignete sich hauptsächlich in den Monaten Juli, August und September, insbesondere an den Wochenenden. Gleichsam entwickelt sich eine nicht unerhebliche Beschwerdelage der Anwohner über lärmverursachende Motorräder, da diese häufig durch die Fahrzeugführer bei einem bewusst niedrigen Gang in einem hohen Drehzahlbereich geführt oder deren Auspuffanlagen manipuliert werden. Der Landkreis Schaumburg bietet den Motorradfahrern eine Vielzahl von landschaftlich reiz-vollen, aber auch herausfordernde Fahrstrecken. Gerade die Nähe des Naherholungsgebietes Steinhuder Meer zieht viele Motorradfahrer bei schönem Wetter in den Schaumburger Kreis.

Mit Beginn des Frühjahrs werden am Wochenende die Zufahrtstrecken zum Steinhuder Meer gut frequentiert. Gerade die Bereiche vom Ortsausgang Sachsenhagen, Auhäger Straße, in Richtung Hagenburg werden genutzt um die Motorräder stark zu beschleunigen. Hier kommt es in der Regel zu einer extrem hohen Geräuschemission zu Lasten der Anwohner und zu über-höhten Fahrgeschwindigkeiten in den innerörtlichen Bereichen. Ein weiterer neuralgischer Punkt befindet sich im Ortsbereich Hagenburg/Altenhagen. Motorradfahrer durchqueren die Ortschaft aus den Richtungen Auhagen, Winzlar und Wunstorf, um in Richtung des Naherholungsgebietes Steinhude zu gelangen. Steinhude ist gerade am Wochenende ein Anziehungspunkt für Familien. Daher kommt es hier zu einem erhöhten Ver-kehrsaufkommen mit Pkw und Wohnmobilen. Nicht selten nutzen die Motorradfahrer die Gelegenheit zum schnelleren Vorankommen und überholen einzelne Fahrzeugkolonnen. Hier-durch kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Am Sonntag den 08.09.2024 sind ganztägig mobile und stationäre Kontrollen an den oben genannten Stellen geplant. Dabei sollen die Kontrollen im "doppelten Ansatz" durchgeführt werden. Es geht nicht nur um das Aufzeigen von möglichem Fehlverhalten sondern auch um Aufklärung und Verkehrsprävention.

