POL-NI: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Rinteln (ots) - (Thi) Am Dienstag den 03.09.2024 ereignete sich gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Rinteln. Ein 52-Jähriger aus Rinteln wartete in seinem BMW verkehrsbedingt am Pferdemarkt Höhe Woolworth aufgrund einer roten Ampel. Eine 26-Jährige aus Hessisch Oldendorf erkannte dies in ihrem Audi zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Bei dem Unfall wurden der 52-Jährige und seine 49-Jährige ...

