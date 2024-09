Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei stellt Raser in Hespe- 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Bückeburg (ots)

Am 03.09.2024 führt die Polizei Bückeburg an der Hauptstraße in Hespe eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden durch die Beamten 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert an diesem Tag betrug, nach Toleranzabzug, 101 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dies kostet den Fahrzeugführer nicht nur 560EUR, sondern auch seine Fahrerlaubnis, dieser befand sich nämlich noch in der Probezeit.

