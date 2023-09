Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Finkenacker" in Elzach verschafft haben unbekannte Täter am Donnerstag, 14.09.2023. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Entwendet wurde unter anderem ein tragbarer Tresor, zur Höhe des Diebstalschadens gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-200 oder rund um die Uhr unter Tel. 0761-882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell