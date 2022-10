Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfälle mit Straßenbahnen

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatten am Freitag zwei Radfahrerinnen, welche, unabhängig voneinander, in Verkehrsunfälle mit Straßenbahnen verwickelt waren. Am Morgen hatte eine 43-jährige in der Nordhäuser Straße die hinter ihr fahrende Straßenbahn vermutlich nicht wahrgenommen und diese beim Spurwechsel seitlich touchiert. Sie kam zu Fall und erlitt eine leichte Kopfverletzung. Am frühen Nachmittag befuhr eine 36-jährige die Magdeburger Allee, als sie mit einer Straßenbahn kollidierte, die aus einem Betriebshof fuhr. Hierbei brach sie sich einen Fuß und eine Hand. Trotz der benannten Verletzungen kann seitens der Polizei von einem glücklichen Ausgang der beiden Verkehrsunfälle gesprochen werden. Zwischen tonnenschweren Straßenbahnen und nahezu ungeschützten Radfahrern oder Fußgängern haben diese oftmals schwerere Ausgänge. (ER)

