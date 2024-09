POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bückeburg (ots) - (Thi) Am 03.09.2024 gingen gegen 22:51 Uhr mehrere Meldungen ein, dass eine verletzte Person auf dem Unterwallweg Ecke Obertorstraße in Bückeburg auf der Straße liegen soll. Vor Ort trafen die Beamten auf eine auf am Boden liegende, männliche Person mit einer Stichverletzung. Das 24-jährige Opfer aus Rinteln wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die Hintergründe der Tat sowie der oder die Täter ...

