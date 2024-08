Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Berlin gewinnt Leistungsvergleich Höhenrettung 2024 im Deutsche Bank Park

Frankfurt am Main (ots)

Am vergangenen Samstag hat die Feuerwehr Frankfurt den diesjährigen nationalen Leistungsvergleich der deutschen Höhenrettungsgruppen im Deutsche Bank Park ausgerichtet. 16 Teams mit je sechs Höhenretterinnen und Höhenrettern kämpften an fünf Stationen um den Titel. Den ersten Platz in der Teamwertung erkletterten sich die Titelverteidiger aus Berlin. Auf Platz 2 war die Freude besonders groß. Das Team aus Dresden war in diesem Jahr erst zum zweiten Mal dabei. Der dritte Platz ging an das Team aus Essen.

Ein besonderer Moment war das große Finale: Aus jedem der 16 Teams stieg parallel ein Höhenretter am Seil auf, um die eigene Stadtflagge aus 37 Metern Höhe zurück zum Boden zu bringen. Björn Windfuhr meisterte den Auf- und Abstieg in einer sehr beeindruckenden Zeit von 2:13 Minuten und sicherte damit auch in der Einzelwertung den ersten Platz für das Team der Berufsfeuerwehr Berlin.

Neben dem Wettkampf begeisterte das bunte Rahmenprogramm. Rund 13.000 Besucherinnen und Besucher haben am Samstag den Leistungsvergleich der Höhenrettung im Stadion verfolgt. Besondere Highlights waren Schauübungen der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Frankfurt, die Aktionsfläche der Unfallkasse Hessen, auf der unteranderem mit VR-Brillen virtuelles Feuer gelöscht werden konnte sowie die Landung des Polizeihubschraubers auf dem Stadiongelände.

"Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen am Samstag den Weg ins Stadion gefunden haben und mit den Teams mitgefiebert haben. Der diesjährige Leistungsvergleich war eine großartige Möglichkeit, den Besucherinnen und Besuchern das Thema Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen näher zu bringen und Berührungsängste zu nehmen," erklärt Marcus Brinkmann, Leiter der Sondereinheit und Leiter der Feuer- und Rettungswache 2. "Der Leistungsvergleich bringt einmal pro Jahr Höhenrettungsgruppen aus ganz Deutschland zusammen und schafft Raum für kollegialen Austausch und Weiterbildung. Es war uns eine Ehre, dieses Event 2024 hier in Frankfurt auszurichten."

Auch die hessische Landtagspräsidentin und Schirmherrin Astrid Wallmann war begeistert. "Mit größtem Respekt für die körperlich wie technisch anspruchsvolle Arbeit der Höhenretterinnen und Höhenretter möchte ich der Frankfurter Feuerwehr sowie den angereisten Teams aus ganz Deutschland einen besonderen Dank für ihren Einsatz aussprechen. Der freundschaftliche Wettbewerb im Rahmen des Nationalen Leistungsvergleichs bietet eine hervorragende Gelegenheit, das Erlernte und Trainierte unter Beweis zu stellen. Herzliche Glückwünsche gehen an das Team aus Berlin, das in diesem Jahr den Preis als 'Beste Höhenrettungsgruppe Deutschlands' gewonnen hat."

Die Berufsfeuerwehr Frankfurt feiert in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen. Der Leistungsvergleich der Höhenrettung ist Teil des Veranstaltungsprogramms im Jubiläumsjahr. Acht Tage der offenen Tür haben im Laufe des Jahres bereits stattgefunden. Bis Jahresende folgen noch vier weitere. Darüber hinaus findet am 28. September 2024 der Tag des Selbstschutzes auf dem Römerberg statt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gibt es unter https://feuerwehr-frankfurt.de/ueber-uns/150-jaehriges-jubilaeum

