Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Explosion/Verpuffung in einer Küche einer Wohnung

Frankfurt am Main (ots)

Beim Kochen auf einem Gaskartuschenkocher in der Küche einer Wohnung im 5.OG eines 7 stöckigen Wohnhauses zerplatzte eine oder sogar mehrere Gaskartuschen. Bei der anschließenden Verpuffung brach das Fenster samt Rahmen aus dem Mauerwerk und zerstörte Teile der isolierten Fassade Etliche der gedämmten Fassadenteile lagen danach auf der Straße und hingen noch am Objekt. Das herausgedrückte Fenster fiel inmitten eines Fahrradabstellplatzes zu Boden und beschädigte dort abgestellte Fahrräder. Vier Personen aus der betroffenen Wohnung sind zur Untersuchung an den Notarzt und die Sanitäter übergeben worden, weitere Personen waren nicht verletzt. Spezialisten von Feuerwehr und Energieversorger untersuchten anschließend die Wohnung auf weitere, explosionsgefährliche Stoffe oder solcherart begünstigende Umstände. Ca. 20 Kochgaskartuschen brachten die Einsatzkräfte noch ins Freie danach bestand laut den Spezialisten keine Gefahr mehr. Auch die Bausubstanz wies nach Überprüfung keine Schäden oder statischen Mängel auf. Die Feuerwehrkräfte entfernten noch die losen Fassadenteile und konnten dann die Einsatzstelle zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.

