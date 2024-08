FW-F: Wassereinbruch im Dom

Frankfurt am Main (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es im 4. Obergeschoss einer Pflegeeinrichtung in der Frankfurter Goldsteinstraße. Eine Person wurde leicht verletzt und musste in ein Krankhaus abtransportiert werden. Eine Vielzahl weiterer Bewohner der Pflegeeinrichtung wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, konnten jedoch unverletzt vor Ort ...

