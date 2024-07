Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Leistungsvergleich Höhenrettung 2024 dieses Jahr im Deutsche Bank Park

In diesem Jahr feiert die Berufsfeuerwehr Frankfurt 150-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms im Jubiläumsjahr richtet sie neben den Tagen der offenen Tür und dem Tag des Selbstschutzes auf dem Römerberg (28.09.2024) ein weiteres besonderes Event aus: Den diesjährigen Leistungsvergleich der deutschen Höhenrettungsgruppen (24.08.2024).

In Deutschland gibt es um die 100 Höhenrettungseinheiten. Sie sind auf Einsätze in extremen Höhen und Tiefen spezialisiert. Zum Beispiel, wenn es bei Bau-, Sanierungs- oder Wartungsarbeiten auf hohen Gebäuden zu Unfällen, Bränden oder anderen Störfällen kommt und Personen gerettet werden müssen.

1993 setzte die Berufsfeuerwehr Frankfurt erstmals die Sondereinheit Höhenrettung auf. Heute besteht das speziell ausgebildete Rettungsteam aus 45 Köpfen und ist auf der Wache 2 im Gallusviertel stationiert. Von dieser Wache aus kann das Team den Innenstadtbereich und damit die höchsten Gebäude Frankfurts besonders schnell erreichen.

"Familientreffen" der Höhenretter Deutschlands

Bereits zum 21. Mal kommen die deutschen Höhenrettungsgruppen jährlich zusammen. Neben dem sportlichen Wettkampf stehen der Austausch sowie die gegenseitige Weiterentwicklung und Schulung im Fokus. "Dieses Event ist für uns alle sehr wichtig. Wir tauschen uns hier über die neuste Technik und aktuelle Themen aus und pflegen wichtige Kontakte. Die Stimmung ist familiär und die Leidenschaft für das, was wir tun, steht im Mittelpunkt", sagt Kay Horn, einer von 16 Ausbildern und Einheitsführern der Höhenrettung Frankfurt.

Am 24.08.2024 findet der diesjährige Leistungsvergleich im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. 16 Teams mit je sechs Höhenretterinnen und Höhenrettern kämpfen an 5 Stationen um den Titel. Aber auch das Rahmenprogramm verspricht einen schönen Tag für Groß und Klein: Neben einer Fahrzeugausstellung der Feuerwehr können auch verschiedene Fahrzeuge der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber besichtigt werden. Es wird verschiedene Attraktionen für Kinder und Familien geben sowie einen Informationsstand zu Karriere und Ausbildung bei der Feuerwehr. Darüber hinaus können sich Interessierte auf der Fachmesse für Kletter- und Rettungstechnik umsehen.

"2012 durften wir bereits einmal die Höhenrettungs-Teams als Ausrichter in Frankfurt willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr erneut die Möglichkeit haben und mit dem Leistungsvergleich die Besucherinnen und Besucher über die Arbeit der Feuerwehr und ganz speziell über die Sondereinheit Höhenrettung aufklären können. Das Event ergänzt die Veranstaltungsreihe in unserem Jubiläumsjahr, die sich bisher großer Beliebtheit erfreut", so Markus Röck, stellv. Amtsleiter der Branddirektion.

Die hessische Landtagspräsidentin und Schirmherrin Astrid Wallmann freut sich ebenfalls bereits auf die Veranstaltung: "Seit nunmehr 150 Jahren leistet die Frankfurter Feuerwehr einen wesentlichen Beitrag zum Schutz und zur Rettung der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger in Notfällen. Gerade die Skyline, die wir alle so lieben, macht eine starke Höhenrettungsgruppe in Frankfurt unabdingbar. Ich freue mich deshalb sehr, den diesjährigen Leistungswettkampf der Höhenrettung in Frankfurt als Schirmherrin unterstützen zu dürfen."

Kostenlose Tickets für das Event buchen

Der Eintritt zur Veranstaltung im Deutsche Bank Park am 24.08.2024 ist kostenlos. Besucherinnen und Besucher müssen aber im Vorfeld ein kostenloses Ticket buchen. Alle Infos zur Buchung gibt es in Kürze auf der Website der Feuerwehr https://feuerwehr-frankfurt.de/ueber-uns/leistungsvergleich-hoehenretter

