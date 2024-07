Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuerwehreinsätze vom Wochenende - Kurze Zusammenfassung

Frankfurt am Main (ots)

Abgesehen vom Samstagabend, an dem aufgrund der Sturm- und Unwetterwarnung im Verlauf etwa 30 Einsätze wegen abgebrochener Äste und umgestürzter Bäume erledigt werden mussten, gab es noch zwei berichtenswerte Brandereignisse. Zunächst brannte es Samstag früh gegen 2:00 Uhr im Röderbergweg in einem 5-geschossigen Wohnhaus im Keller. Der Treppenraum war stark verraucht, deshalb wurden mehrere Personen mittels Drehleiter über den Balkon gerettet. Da in dem Haus zahlreiche Menschen wohnhaft gemeldet sind wurde eine MANV-Lage etabliert, um ausreichend Rettungsdiensteinheiten bereit zu haben, falls etliche Bewohner verletzt worden wären. Letztendlich wurden 4 Bewohner ins Krankenhaus gebracht, alle anderen mussten anderweitig unterkommen, da das Haus vorübergehend nicht bewohnbar ist. Ursache und Schadenhöhe ermittelt die Polizei. Dann am heutigen Sonntagvormittag gegen 11:20 brannte es in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Preungesheim. Nachdem der Insasse die Zelle verlassen hatte konnten die Feuerwehrkräfte eine brennende Gardine ablöschen und den Rauch entfernen.

