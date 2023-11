Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beleidigt Busfahrer (29.11.2023)

Villingendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag, gegen 10.45 Uhr, auf der Wirtsgasse einen Busfahrer beleidigt. Ein 20-jähriger Fahrer eines Linienbusses hielt an der Bushaltestelle "Linde" an, um Fahrgäste Ein- und Aussteigen zu lassen. Auch der Unbekannte stieg in den Bus ein. Während der Fahrt geriet er mit dem Busfahrer in Streit, in dessen Verlauf er diesen beleidigte. An der Bushaltestelle beim Friedrichsplatz stieg der Mann wieder aus. Während des Vorfalls befanden sich mehrere Fahrgäste im Linienbus. Vor dem Eintreffen der Beamten waren diese jedoch nicht mehr vor Ort. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen zwischen 25 und 30 Jahre alten Mann mit Vollbart handeln. Er trug eine gelbe Jacke. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, insbesondere die Mitfahrer im Bus, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

