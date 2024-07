Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einer Apartmentanlage für pflegebedürftige Menschen

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es im 4. Obergeschoss einer Pflegeeinrichtung in der Frankfurter Goldsteinstraße. Eine Person wurde leicht verletzt und musste in ein Krankhaus abtransportiert werden. Eine Vielzahl weiterer Bewohner der Pflegeeinrichtung wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, konnten jedoch unverletzt vor Ort verbleiben.

Die Feuerwehr wurde gegen 00:45 Uhr alarmiert und konnte beim unmittelbaren Eintreffen einen Vollbrand einer Wohnung im 4. Obergeschoss feststellen. Menschen befanden sich nicht mehr in der Brandwohnung, jedoch in angrenzenden Wohneinheiten im gleichen Stockwerk. Entsprechend wurde eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuer und Rettungsdienst nach Schwanheim entsandt bzw. nachalarmiert.

Die ersten Einheiten leiteten eine Brandbekämpfung mit einem Rohr im Inneren des Gebäudes und einem weiteren Rohr über eine Drehleiter von außen ein. Gegen 1:30 Uhr konnte dann "Feuer aus", in der zu großen Teilen ausgebrannten Wohnung gemeldet werden. Ein Übergreifen an angrenzende Wohnungen und Stockwerke konnte verhindert werden. Im Laufe des Einsatzes kamen in Summe vier Trupps, mit 8 Einsatzkräften unter Atemschutz zum Einsatz.

Im Brandgeschoss kam es zu einer umfänglich Rauchausbreitung, welche im Folgenden einen intensiven Einsatz von Lüftern erforderlich machte. Das darüber liegende Geschoss wurde nur geringfügig von Brandrauch beaufschlagt. Sicherheitshalber wurden sowohl im 4. als auch 5. Obergeschoss eine Vielzahl von Wohneinheiten kontrolliert, um mittels spezieller Messtechnik eine Schadstoffbeaufschlagung auszuschließen. 12 Wohnungen sind im Bereich des Brandabschnittes innerhalb des Gebäudes derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Polizei noch in der Nacht anderweitig untergebracht.

Durch den erforderlichen Löschwassereinsatz kam es in Teilen des Gebäudes zu einem Stromausfall. Intensivpflichtige Patienten konnten innerhalb der Pflegeeinrichtung anderweitig untergebracht werden, sodass eine medizinische Versorgung durchgängig gewährleistet war.

Der Einsatz war gegen ca. 5:00 Uhr für die Letzten, der insgesamt rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendet.

Der Sachschaden wurde in erster Bewertung mit der Polizei auf über 400.000 Euro eingestuft. Die Brandursachenermittlung wird Teil der anstehenden, kriminaltechnischen Sicherstellung durch durch die Polizei Frankfurt sein.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell