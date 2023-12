POL-OG: Haslach - Zeuge verhindert Fahrerflucht

Offenburg (ots) - Ein ausgelöster Brandalarm in einer Firma in der Max-Planck-Straße rief am Mittwoch gegen 0:45 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Brandmeldeanlage durch Rauch aus der Umgebung ausgelöst. Bei der weiteren Überprüfung konnte ein brennender, mit Schrott gefüllter Container, in einem Hof eines Unternehmens festgestellt ...

mehr