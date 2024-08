Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand von 150 Strohballen in Frankfurt Seckbach

Frankfurt am Main (ots)

Brand von 150 Strohballen in Frankfurt-Seckbach (tka) Gegen 1.30 Uhr wurde der Feuerwehr Frankfurt der Brand von ca. 150 Strohballen auf einem freien Feld in Seckbach im Bereich der Hofhausstraße gemeldet. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde sofort eine Wasserversorgung aufgebaut und mit den Löscharbeiten begonnen. Da der Brandgeruch weithin wahrnehmbar war und eine Vielzahl von Notrufen wegen Brandgeruch im Freien bei der Feuerwehrleitstelle eingingen, wurde eine Warnung der Bevölkerung wegen Geruchsbelästigung ausgelöst. Seit ca. 4 Uhr wird das Brandgut durch den betroffenen Landwirt auseinandergezogen und durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Feuerwehr war zu Spitzenzeiten mit ca. 60 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Nach Abschluss der Löscharbeiten übernimmt die Polizei die Brandursachenermittlung.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell