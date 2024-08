POL-MFR: (832) Buggy Quad entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Montagvormittag kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Polizeieinsatz. Ein psychisch auffälliger Mann ergriff zunächst im Rahmen einer Personenkontrolle die Flucht und verletzte sich im Anschluss mit einem Messer selbst. Der 33-jährige Mann sprach gegen 09:00 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost in der Dürrenhofstraße an. Während des Gesprächs machte er auf die Polizeibeamten ...

