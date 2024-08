POL-MFR: (831) Bei Festnahme selbst verletzt

Nürnberg (ots) - Am Samstagvormittag (03.08.2024) kam es in Nürnberg Langwasser zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Bundespolizei und einem Pkw. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen. Der Streifenwagen der Bundespolizei befand sich gegen 10:35 Uhr auf einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten in der Glogauer Straße in stadteinwärtiger Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Breslauer ...

mehr