POL-NI: Versuchtes Tötungsdelikt

Bückeburg (ots) - Am 03.09.2024 führt die Polizei Bückeburg an der Hauptstraße in Hespe eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden durch die Beamten 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert an diesem Tag betrug, nach Toleranzabzug, 101 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dies ...

