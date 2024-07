Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Burgstraße/Hebelstraße - eine Person verletzt (30.07.2024)

Singen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Burgstraße/Hebelstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Hebelstraße in Richtung Anton-Bruckner-Straße. Auf der Kreuzung zur Burgstraße übersah der junge Mann einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes C-Klasse einer 53-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Dabei erlitt die Frau Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, der Schaden an der C-Klasse dürfte im Bereich von etwa 9.000 Euro liegen.

