Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Müllauto bei Unfall beschädigt (30.07.2024)

Wurmlingen (ots)

Am Dienstagmittag, kurz vor 14 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 5920/ Bundesstraße 523 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 40-jähriger Fahrer eines Abfallentsorgungsfahrzeuges der Marke Daimler-Benz war auf der K 5920 von Wurmlingen herkommend unterwegs und wollte auf die B 523 abbiegen. An der Kreuzung musste er seinen Lastwagen verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinterfahrende 33-Jährige erkannte dies zu spät und prallte mit einem Seat Ateca in dessen Heck. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Aus dem Müllfahrzeug lief nach der Kollision eine größere Menge Hydrauliköl aus, welches von einer Spezialfirma von der Fahrbahn entfernt werden musste. Ein Schaden für die Umwelt entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell