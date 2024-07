Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Überholen - 14.000 Euro Schaden (30.07.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Rund 14.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, auf der Bundesstraße 33 bei St. Georgen ereignet hat. Ein 59 Jahre alter VW-Fahrer scherte nach links aus, um mehrere Autos vor ihm zu überholen. Ein vor ihm fahrender 58-jähriger hatte die gleiche Idee und zog in seinem BMW nach links. Dabei übersah er den bereits dort fahrenden VW und prallte in dessen rechte Seite. Personen kamen nicht zu Schaden.

