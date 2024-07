Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmittag in der Bachgasse einen Postboten bestohlen. Gegen 12.20 Uhr verteilte der 34-Jährige an der Anschrift Nummer 6 mehrere Pakete. Als er kurz darauf an sein in Richtung "Zum Schlössli" stehendes Postauto zurückkehrte und auf der seitlichen Ladefläche Pakete sortierte, nahm er auf der anderen Seite des ...

mehr