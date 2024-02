Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Sachbeschädigung an Linienbus/Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.02.2024:

Homberg

Sachbeschädigung an Linienbus / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Tatzeit: Samstag, 03.02.2024, 18:18 Uhr

Ein Linienbus ist am Samstagabend durch derzeit unbekannte Täter mit Steinen beziehungsweise spitzen Gegenständen beworfen worden. Hierbei wurden zwei Seitenscheiben des Buses beschädigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalles verließ der Linienbus gerade den Busbahnhof in der Wallstraße in Homberg als plötzlich die zwei Scheiben beschädigt wurden. Die Insassen, der 61-jährige Busfahrer sowie zwei weitere Fahrgäste, blieben hierdurch glücklicherweise unverletzt, da von der Doppelverglasung lediglich die äußere Scheibe der jeweiligen Fenster beschädigt wurde.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden wird auf 2000,- EUR geschätzt.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher PD Schwalm-Eder -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell