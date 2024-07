Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) 20-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei (31.07.2024)

Schramberg (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 20-jährigen Autofahrer ist es am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.30 Uhr, in Schramberg gekommen. Der von ihm geführte Mercedes-Benz der C-Klasse sollte auf der Winzelner Straße einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erkennen des Streifenwagens versuchte der junge Mann sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Während der Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet missachtete dieser mehrere Verkehrsregeln. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerorts wie außerorts in Richtung Beffendorf und anschließend nach Fluorn-Winzeln. Auf der Oberndorfer Straße in Winzeln stoppte er seinen Mercedes und konnte von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Autofahrer fest, weshalb er nach einem positiven Test in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Auch seinen Führerschein behielten sie ein. Gegen den 20-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines verbotenem Kraftfahrzeugrennen und dem Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zeugen oder Personen, die durch das Fahrverhalten des jungen Autofahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

