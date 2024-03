Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Abbiegen - Motorradfahrer rollt über Motorhaube - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße nach links in die Luisenstraße übersah am Samstag, 16.03.2024, gegen 19.30 Uhr, ein 32-jähriger Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 24-jährige Motorradfahrer rollte über die Motorhaube des Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

