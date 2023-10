Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeuge beobachtet Tatverdächtigen

Herford (ots)

(jd) Ein Anwohner der Görlitzer Straße verständigte am Samstag (21.10.), um 17.45 Uhr die Polizei. Der Mann sah zufällig beim Blick aus dem Fenster seiner Wohnung einen ihm unbekannten Mann, der an der Straße geparkte Autos inspizierte. Mittels eines Gegenstands hantierte der Unbekannte dann an einem Mercedes Sprinter und öffnete gewaltsam die Tür. Der aufmerksame Zeuge übermittelte den Beamten eine Personenbeschreibung des Unbekannten. Das Fahrzeug gehört einem 39-jährigen Herforder, der ebenfalls durch den Zeugen informiert wurde. Die hinzukommenden Polizeibeamten trafen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung dann an der Mindener Straße auf einen 30-jährigen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Er händigte ein Portemonnaie aus, das dem 39-jährigen Herforder gehört. Bei dem Tatverdächtigen wurde außerdem die EC-Karte des Herforders sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige, der sich nun wegen Diebstahls verantworten muss, entlassen.

