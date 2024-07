Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Zeugenaufruf (30.07.2024)

Trossingen (ots)

Aus noch unbekanntem Grund flüchtete am späten Dienstagabend ein Rollerfahrer vor der Polizei. Den Beamten fiel der Unbekannte fahrend gegen 22.30 Uhr auf der Stadionstraße auf. Nachdem er durch den Streifenwagen Anhaltesignale bekam, beschleunigte dieser sein Zweirad auf der Brunnenstraße und flüchtete anschließend über die Kapfstraße auf die Ernst-Haller-Straße. In der Türmlestraße versuchte ein Passant den Mann zu stoppen. Der Rollerfahrer fuhr auf diesen zu, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Nur durch einen Schritt auf die Seite, konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Auch einen auf der Schuttenstraße quergestellten Streifenwagen umfuhr der Unbekannte, flüchtete anschließend über einen Grünstreifen auf die Tuninger Straße und weiter in nicht bekannte Richtung. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Rollerfahrers brachen die Beamten die Verfolgung ab. Der Fahrer war mit einem dunklen Roller mit roten Applikationen unterwegs. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Personen, die die Fahrweise des Unbekannten beobachtet haben und den Standort des Zweirads kennen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 bei der Verkehrspolizei Zimmern zu melden.

