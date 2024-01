LPI-GTH: Nicht versichert

Arnstadt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Arnstadt zu einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus, bei dem durch die Einbrecher zwei hydraulische Spreizgeräte im Gesamtwert von über 25.000,- Euro entwendet wurden, nachdem sie ein Rolltor gewaltsam öffneten. Die Polizei hat in diesem Fall die Spuren gesichert und die Ermittlungen hierzu laufen. ef Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

