POL-DADI: DA-Bessungen: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.09.) gegen 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Traktor mit mindestens einem landwirtschaftlichen Anhänger in der Waldstraße, 64683 Einhausen in Höhe Hausnummer 72 ein Bushaltestellenhäuschen. Der Fahrzeugführer des landwirtschaftlichen Zuges kam aus Richtung Lorsch, hielt für eine kurze Zeit in Höhe der ...

mehr