Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 20.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Samstagabend fuhr ein 27-Jähriger mit einem Mercedes-Benz die Banater Straße entlang, als er gegen 20 Uhr an der Kreuzung zur Ilvesheimer Straße einem 50-jährigen VW-Fahrer ins Heck fuhr.

Der 50-Jährige musste sein Auto an der Kreuzung verkehrsbedingt stoppen, was der 27-Jährige ersten Ermittlungen zur Folge zu spät erkannte. Trotz einer Bremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der Mercedes-Benz so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell