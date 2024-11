Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Einkaufscenter - Sieben Jugendliche vorläufig festgenommen

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (17.11.2024) sieben Jugendliche, darunter zwei junge Frauen, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Einkaufscenter an der Stuttgarter Straße eingebrochen zu sein und Tabakwaren, Kleidung und Armbanduhren gestohlen zu haben. Die Alarmanlage des Ladens löste gegen 01.40 Uhr aus, nachdem sich die Tatverdächtigen Zugang zum Einkaufscenter verschafft haben sollen. Alarmierte Polizeibeamte stellten sechs Personen in einer Tiefgarage fest und nahmen sie nach einer kurzen Verfolgung vorläufig fest. Den siebten Tatverdächtigen fand ein Diensthund in der Tiefgarage, der sich dort noch versteckte. Die sieben Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell