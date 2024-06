Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe entwenden Dodge Durango in Hockstein

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte habe in der Nacht zu Freitag, 14. Juni, einen schwarzen Dodge Durango an der Straße Am Hockstein gestohlen.

Nach eigenen Angaben stellte der Besitzer das Fahrzeug am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Straße verschlossen ab. Als er am nächsten Tag gegen 11 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass es nicht mehr dort stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

