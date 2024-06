Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 32-Jähriger nach Einbruchserie in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamte und Diensthund Muffin haben am Donnerstag, 13. Juni, gegen 2.40 Uhr einen 32-Jährigen stellen können, der in ein Geschäft in Odenkirchen eingebrochen ist. Bei zwei weiteren Geschäften blieb es beim Versuch. Der 32-Jährige räumte die Taten ein. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Zunächst machte sich der Mann an der Schiebetür eines Supermarktes zu schaffen. Als die Alarmanlage auslöste und Licht im Verkaufsraum anging, habe er von seinem Vorhaben abgelassen.

Kurz darauf trat er mit dem Fuß die Tür zu einem Friseursalon auf derselben Straße ein. Im Friseursalon habe er nach Bargeld gesucht, sei aber nicht fündig geworden.

Um die Glastür einer Apotheke in der Pastorsgasse zu zerstören, habe er auf der Talstraße einen Gullideckel aus der Straße gehoben. Diesen warf er gegen die Tür. Als er Licht bemerkte, sei er geflüchtet.

Die Beamten und ein Diensthund stellten den 32-Jährigen in der Nähe des Tatortes und nahmen ihn vorläufig fest. Freiwillige Alkohol- und Drogenvortests fielen positiv aus.

Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen der Einbruchsdelikte und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Am Nachmittag führten Ermittler den 32-Jährigen einem Haftrichter vor. Der ordnete gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Untersuchungshaft an. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell