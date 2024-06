Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher begeht Unfallflucht mit Fahrrad

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. Juni, ist ein bislang unbekannter Täter in den Keller eines Reihenhauses am Grenzlandstadion eingedrungen, wo er Wertsachen entwendete und mit einem Fahrrad vom Tatort floh. Dabei stieß er gegen ein geparktes Auto und verlor einen Teil der Tatbeute.

Ein Streifenteam der Polizei nahm am frühen Freitagmorgen die Aussage eines Anwohners (57) an der Straße Am Gerstacker auf: Der Mann teilte mit, dass ihn gegen 2.10 Uhr ein Geräusch an der Haustür geweckt habe. Er habe aus dem Fenster heraus einen Mann gesehen und diesen angesprochen. Der augenscheinlich überraschte Unbekannte fuhr dann zügig mit einem Fahrrad in Richtung Hofstraße davon.

Wie der Anwohner kurz darauf feststellte, hatte jemand die Kellerräume durchsucht und diverse Gegenstände mitgenommen. An der Hauseingangstür fanden die eingesetzten Beamten Einbruchspuren. Darüber hinaus bemerkten sie an einem geparkten Pkw einen frischen Unfallschaden, zudem lagen einige Gegenstände auf der Straße, die dem Melder gehörten. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Unbekannte auf seiner Flucht gegen das geparkte Fahrzeug stieß und einen Teil seiner Beute dabei verlor.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann handeln, der zwischen 50 und 60 Jahre alt und von schlanker Statur ist. Seine Kleidung zur Tatzeit bestand aus einem grauen Oberteil und grauen Jeans sowie einer auffällig hellen - möglicherweise beigen - Kappe. Der Mann hatte eine gelbe Einkaufstasche dabei und floh auf einem Herrenrad, das auf den Melder relativ neu wirkte und über Gepäcktaschen zu beiden Seiten verfügte.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise in dem Fall geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et).

