POL-S: Auf Kreuzung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Zwei Autos sind am späten Montagabend (18.11.2024) an der Kreuzung Plieninger Straße/Kurt-Schumacher-Straße zusammengestoßen. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin war gegen 23.20 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und fuhr dazu von der Bundesstraße 27 ab. Auf der Kreuzung zur Plieninger Straße stieß sie mit dem BMW einer 61-Jährigen zusammen, die aus Richtung Sigmaringer Straße nach rechts in die Kurt-Schumacher-Straße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß zogen sich beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

